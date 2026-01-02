Napoli, futuro in bilico per Noa Lang: il Galatasaray osserva

Il futuro di Noa Lang al Napoli è tutt’altro che scontato. Arrivato dal PSV Eindhoven nell’estate 2025 con aspettative elevate, l’esterno olandese non è riuscito fin qui a ritagliarsi un ruolo centrale nel progetto tecnico azzurro. Ecco il punto: il minutaggio limitato sta aprendo scenari di mercato concreti, già in questa sessione invernale.

Il rendimento e il malumore

In Serie A, Noa Lang ha collezionato 12 presenze, con un solo gol all’attivo. Numeri che non rispecchiano il valore del giocatore né l’investimento fatto dal Napoli, che ha speso circa 25 milioni di euro per strapparlo al PSV. Il contratto è lungo, fino al 2030, ma la sensazione è che la situazione tecnica pesi sempre di più sulle valutazioni dell’entourage del calciatore, soprattutto in ottica Coppa del Mondo.

Le manovre degli agenti

Gli agenti di Lang si sono mossi su più tavoli. Ci sono stati contatti esplorativi con la Juventus, alla ricerca di esterni offensivi duttili, e con il West Ham, che però ha poi virato su Castellanos. Nelle ultime ore è emersa anche la pista Galatasaray, club attentissimo alle occasioni internazionali e pronto a garantire centralità immediata al giocatore.

La posizione del Napoli

Il Napoli non considera Noa Lang un esubero, ma ascolterà eventuali proposte coerenti con la valutazione di mercato, stimata da Transfermarkt in 25 milioni di euro. Prestito con obbligo o cessione definitiva restano ipotesi aperte. La sensazione è chiara: gennaio può diventare un bivio decisivo.