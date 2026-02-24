Napoli furioso: De Laurentiis scrive a Gravina

Il caso arbitrale accende la Serie A. Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, il Napoli alza la voce. Non pubblicamente, ma nei corridoi istituzionali. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis avrebbe espresso il proprio disappunto a Gabriele Gravina, chiedendo un intervento deciso sul tema direzione di gara.

La posizione del Napoli

De Laurentiis, infastidito per gli episodi di Bergamo, ritiene che la gestione arbitrale debba essere affidata alla Lega Serie A e non alla FIGC. Una presa di posizione netta, maturata dopo il ko e le polemiche seguite ai contatti tra Hien e Hojlund.

Ti potrebbe interessare Vergara, la gemma del Napoli e il jolly di Gattuso per i playoff Napoli Calcio News 24/7

Il designatore Gianluca Rocchi non considera da rigore il contrasto in area, giudicando l’impatto cercato dall’attaccante. Diverso il discorso per il gol annullato a Gutierrez: in questo caso, ammette che sarebbe stato preferibile lasciar correre.

Nessuno stop per Chiffi e Piccinini

Non sono previste sospensioni per Daniele Chiffi e Marco Piccinini, arbitri di Atalanta-Napoli e Milan-Parma. La linea della CAN è chiara: errori di campo, ma non tali da imporre uno stop. Possibile turnover o designazioni in Serie B.

Intanto si prepara il rientro di Federico La Penna, reduce dalle polemiche di Inter-Juventus per l’espulsione di Kalulu dopo il contatto con Bastoni. Ripartirà dalla Serie B.

Il tema arbitrale resta caldo. E il confronto tra club e vertici federali è tutt’altro che chiuso.