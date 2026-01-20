Napoli-Forest, operazione a tre: Lucca, Olivera e il nodo Ndoye

Una trattativa a geometria variabile

Il mercato del Napoli potrebbe compiere un balzo in avanti grazie a un’intricata trattativa con il Nottingham Forest. L’operazione, come riportato da diverse fonti, coinvolge tre giocatori: gli inglesi sono interessati all’attaccante Lorenzo Lucca e al terzino sinistro Mathias Olivera, mentre gli azzurri valutano l’ipotesi di ottenere in contropartita tecnica l’esterno svizzero Dan Ndoye.

Le mosse sul tavolo

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Nottingham Forest avrebbe messo sul piatto Ndoye per provare a chiudere l’affare per Lucca e Olivera. Una proposta che trova riscontro in altre fonti, secondo cui il tecnico Antonio Conte apprezzerebbe l’inserimento dell’esterno elvetico nello scambio. Per Olivera, stimato circa 25 milioni di sterline dal club campano, il Forest avrebbe già presentato un’offerta di 15 milioni di euro, ritenuta insufficiente dal Napoli che ne chiede almeno 22 milioni.

Il contesto: la morsa del “saldo zero”

Qualsiasi mossa in entrata per il Napoli dipende dalle uscite, costretto a operare a saldo zero in questa sessione di mercato. Le cessioni di Lucca e di Noa Lang (vicino al Galatasaray) sono quindi il presupposto indispensabile per sbloccare nuovi acquisti. Per Lucca, il Napoli avrebbe già un accordo di massima con il Forest per un prestito oneroso, ma sul giocatore insiste anche il Pisa, desideroso di un suo ritorno in Toscana.

Questa complessa trattativa, se dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe una soluzione ingegnosa per il Napoli di Giovanni Manna: rispettare i vincoli finanziari, soddisfare la richiesta di Conte per un esterno di qualità in Ndoye, e creare spazio in rosa per altri obiettivi come Youssef En-Nesyri o Raheem Sterling.