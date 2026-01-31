Napoli-Fiorentina alle 18: probabili formazioni e diretta tv

Il sabato della 23ª giornata di Serie A propone una sfida di grande interesse al Maradona. Napoli e Fiorentina si affrontano alle 18 in un incrocio che pesa sia in chiave classifica sia per il momento delle due squadre. Antonio Conte e Paolo Vanoli sono chiamati a gestire scelte obbligate e valutazioni dell’ultima ora.

Le probabili formazioni

In casa Napoli l’emergenza infortuni continua a condizionare le rotazioni. Tra i pali ci sarà Meret, con Buongiorno leader di una difesa chiamata alla massima attenzione. A centrocampo il riferimento resta Lobotka, incaricato di dettare tempi e geometrie. Sulle fasce spazio a Spinazzola e Gutierrez, quest’ultimo in vantaggio su Olivera. In attacco Vergara ed Elmas agiranno alle spalle di Hojlund, con Giovane e Lukaku pronti a cambiare volto alla gara dalla panchina.

La Fiorentina arriva a Napoli con alcune situazioni da monitorare. Vanoli ha convocato Piccoli, ancora alle prese con un fastidio muscolare accusato in Coppa Italia. Kean è rientrato in gruppo ed è arruolabile, ma resta aperta l’opzione Gudmundsson da prima punta, con l’eventuale inserimento di Fabbian sull’esterno. Recuperati Mandragora e Dodò, preservati nell’ultimo impegno.

Dove vedere Napoli-Fiorentina in tv

Napoli-Fiorentina, valida per la 23ª giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta su DAZN e anche su Sky per gli abbonati con Zona DAZN al canale 214. Streaming disponibile sull’app DAZN.