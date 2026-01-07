Napoli fermato dal Verona: rimonta a metà, 2-2 al Maradona

Primo tempo choc per il Napoli

Al Maradona va in scena una partita spezzata in due. Il Napoli parte con buon piglio, impegnando subito Montipò con Elmas, poi si smarrisce; il Verona di Paolo Zanetti cresce, domina i duelli e colpisce con lucidità. Al 17’ l’azione è pulita e letale: Orban e Bernede avviano, Niasse rifinisce, Frese chiude di tacco sorprendendo Milinkovic-Savic. Dieci minuti più tardi arriva il raddoppio: mano di Buongiorno in area, rigore trasformato con freddezza da Orban. Gli azzurri accusano, gli scaligeri controllano. I tentativi di Hojlund e McTominay nel finale non cambiano l’inerzia.

La scossa nella ripresa

Nel secondo tempo il Napoli cambia marcia. Lang accende la manovra, crea superiorità e sposta gli equilibri. Da un suo corner nasce l’1-2: McTominay anticipa Montipò e riapre tutto. I partenopei spingono, segnano due volte con Hojlund e ancora McTominay, ma gli interventi del VAR annullano per mano e fuorigioco.

Pareggio e rimpianti

La squadra di Antonio Conte insiste e trova il 2-2 con Di Lorenzo, servito da Marianucci e rapido nella conclusione. Il forcing finale è generoso ma confuso. Il Verona resiste e porta via un punto pesante; per il Napoli, una rimonta incompleta che lascia più di un rimpianto.