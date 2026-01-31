Napoli, ennesimo infortunio: problema al ginocchio per Di Lorenzo

Non c’è pace per l’infermeria del Napoli. Oltre ai già noti Anguissa, De Bruyne, Neres, Politano, Milinkovic-Savic, Rrhamani e Gilmour, nel match andato in scena al Maradona contro la Fiorentina alle 18, i partenopei hanno perso un ulteriore titolarissimo per infortunio: si tratta di Giovanni Di Lorenzo.

NAPOLI, INFORTUNIO AL GINOCCHIO PER DI LORENZO: IL DIFENSORE ESCE IN BARELLA

Il fatto è avvenuto al minuto 27 della sfida, quando l’ex Empoli, in seguito ad una torsione non naturale del ginocchio sinistro, non è riuscito a proseguire il match e si è sdraiato sul manto erboso dello stadio. A preoccupare maggiormente Antonio Conte e in generale tutto l’ambiente azzurro è la modalità in cui Di Lorenzo ha abbandonato il campo: il terzino, infatti, non è riuscito ad uscire sulle proprie gambe ed è stato trasportato con l’ausilio della barella dallo staff medico. Le sensazioni sono tutt’altro che positive: si teme un lungo stop.

