Empoli-Napoli, Spalletti: “Altri più bravi, non siamo da battaglia. C’è mia responsabilità”

EMPOLI-NAPOLI – Luciano Spalletti, mister del Napoli ha commentato in conferenza stampa la rimonta completa subita e con sconfitta nel finale contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni principali:

“Scudetto? Può dispiacere, è un sogno che abbiamo coltivato, opportunità che c’eravamo creati con sacrificio e grande lavoro però poi sono stati più bravi gli avversari e gli va concesso strada. Sorprende il finale di questa partita, non se ne vedono molti”.

Bisogna parlarne, vedere, cose che nel calcio succedono. Capita che ci siano cali di ritmo in una partita, poi contro un avversario caparbio, così sempre molto pressante e dentro la partita… poi cali un po’ di ritmo, gli altri trovano l’episodio vantaggioso e se non hai carattere forte… quando la partita diventa un po’ una battaglia, non è la nostra qualità, a volte prendi le misure, a volte vai in difficoltà. C’è responsabilità dell’allenatore che vede in settimana le difficoltà della squadra, si cerca di puntare sui pregi e lavorare su quello“.

Spalletti aggiunge: “La partita aveva preso una china dove perdevamo palla, non sapevamo gestirla. Si tenta di mettere un centrocampista che ti dà forza in più che ha giocato tutto l’anno. A dieci minuti dalla fine ho messo dei giocatori che ci hanno portato fieno in cascina“.

