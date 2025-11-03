Napoli-Eintracht, Conte: “Critiche su tutto; il napoletano è un sognatore, troppe voci e chiedo di essere compatti e vicini”
Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara casalinga di Champions League del Napoli contro l’Eintracht Francoforte. Così il tecnico degli azzurri:
“Si cerca sempre il bicchiere mezzo vuoto su tutto, abbiamo avuto difficoltà assurde però poi vado a vedere la classifica… chi c’è in testa? In tre mesi abbiamo sentito solo critiche, un “pompamento” assurdo delle aspettative, abbiamo sopperito a tutti gli infortuni. A noi serve vincere“.
Sul match contro l’Eintracht: “Vincendo abbiamo la possibilità di rimetter a posto la classifica in Champions League ma affrontiamo un avversario forte, quando dico che il tifoso napoletano non deve farsi prendere in giro è per le voci, quello che deve fare il popolo napoletano è sempre rimanere compatto, il popolo napoletano è un sognatore e non ci vuole niente per pompare. Stiamo uniti e compatti, concentrati su di noi. Il Napoli che lotta per le prime posizioni dà fastidio“.
Serie A e Bundesliga: “Non penso che il campionato italiano sai dietro la Bundesliga, sono uguali, al momento fuori portata è la Premier League per la potenza economica, le infrastrutture… in Germania ci sono meno partite di campionato, è un vantaggio, anche la pausa invernale. Il Bayern Monaco fa un campionato a parte, poi ci sono altre squadre, Leverkusen, Eintracht, Dortmund, Stoccarda… al nostro livello”.
Su Lobotka: “Dovrebbe rientrare senza problemi, è a disposizione. Elmas ha avuto un impatto e ampliare la rosa dei titolari diventa fondamentale in una stagione come questa“.
Conte conclude: “Contro lo Sporting Lisbona mancava tutta la difesa titolare eppure abbiamo vinto, domani è un’altra gara e stiamo andando per il nostro percorso, cercando di metabolizzare il discorso delle partite ogni tre giorni. A volte ci sono ruoli che se ci sono gli infortuni devi super impiegare altri, ci si allena zero e dobbiamo trovare quante più certezze possibili e dividere le fatiche“.
