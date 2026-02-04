Napoli e Sterling: De Bruyne fa da tramite, trattative in corso

Il Napoli potrebbe mettere a segno un colpo di mercato di grande risonanza a parametro zero. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, l’attaccante Raheem Sterling – da pochi giorni svincolato dal Chelsea – sarebbe sempre più vicino ai campioni d’Italia. Una svolta favorita da un intermediatore d’eccezione: il centrocampista del Manchester City Kevin De Bruyne.

De Bruyne in campo per convincere l’ex compagno

Il centrocampista belga, storico compagno di squadra di Sterling ai tempi dei Cityzens, avrebbe infatti spinto attivamente per convincere l’ala inglese ad accettare l’avventura italiana. Le trattative tra il giocatore e il Napoli, iniziate già nella sessione estiva, sembrano ora riaperte dopo la rescissione del contratto con i Blues.

Il nodo stipendio e la disponibilità di Sterling

Il principale ostacolo, come sottolineato anche dal direttore sportivo partenopeo Giovanni Manna, rimane l’ingaggio. All’apice della sua carriera a Londra, Sterling percepiva circa 325.000 sterline a settimana (oltre 18 milioni di euro netti annui), cifra insostenibile per la struttura salariale del Napoli. Tuttavia, la volontà dell’attaccante 31enne di ridare slancio alla sua carriera e l’operato di De Bruyne stanno facendo la differenza: Sterling si è dichiarato disponibile a un consistente taglio delle sue pretese economiche per facilitare l’operazione.

Se l’affare andasse in porto, il Napoli di Antonio Conte si assicurerebbe un attaccante di grande esperienza internazionale e un elemento di peso per ambire alla riconquista dello scudetto. Per Sterling, sarebbe l’occasione di rilanciarsi in una delle massime leghe europee, circondato da un ambiente di alto livello e da un compagno di vecchia data.