Napoli e Rrahmani, rinnovo fermo: Beşiktaş e Fenerbahçe vigili

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 11 Dicembre 2025

Il nodo rinnovo agita il Napoli

La situazione di Amir Rrahmani torna al centro delle attenzioni del mercato. Il difensore del Napoli, legato al club fino al 2027, non ha ancora trovato un’intesa per il nuovo contratto. La richiesta di un aumento salariale ha rallentato i dialoghi e il contesto si è complicato, aprendo spiragli alle società turche che seguono con interesse il nazionale kosovaro.

Da quanto filtra, l’entourage del giocatore valuta con cautela le proposte arrivate dall’estero, mentre il club azzurro considera Rrahmani un elemento ancora centrale nel proprio progetto tecnico.

Le mosse di Beşiktaş e Fenerbahçe

Il Beşiktaş è il club più attivo: contatti avviati e volontà chiara di portarlo a Istanbul già durante la sessione invernale. Anche il Fenerbahçe, però, monitora la situazione e potrebbe inserirsi qualora il rinnovo continuasse a non registrare passi avanti.

La stagione attuale racconta di un centrale esperto, con cinque presenze in Serie A e una valutazione di dodici milioni secondo i dati più recenti. Un profilo che in Turchia considerano affidabile per alzare il livello difensivo.

La posizione del Napoli

Il Napoli non ha alcuna intenzione di perdere Rrahmani senza combattere. La dirigenza appare determinata a rilanciare il confronto nelle prossime settimane, convinta che il giocatore possa ancora garantire equilibrio e continuità alla retroguardia azzurra.

La sensazione è che la vicenda entrerà nel vivo a breve. Il mercato osserva, e il futuro del difensore resta aperto.