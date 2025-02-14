Napoli e Lazio su Baris Alper Yilmaz: duello per l’ala turca

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 14 Febbraio 2025 · Aggiornato il 15 Febbraio 2025

Il Napoli pronto a sfidare la Lazio per Baris Alper Yilmaz

Il Napoli è fortemente interessato a Baris Alper Yilmaz, esterno offensivo del Galatasaray, e sarebbe pronto a competere con la Lazio per assicurarsi il suo cartellino. Secondo diverse fonti turche, il club partenopeo sta monitorando attentamente il giocatore in vista della prossima finestra di mercato. Il talento classe 2000 è una delle rivelazioni della Super Lig turca, e le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club europei.

Osservatori in Olanda per valutare il talento turco

Per valutare da vicino Yilmaz, emissari del Napoli hanno assistito al match di Europa League che ha visto impegnato il Galatasaray in Olanda contro l’Az Alkmaar. L’obiettivo è raccogliere ulteriori informazioni e, possibilmente, avviare i primi contatti con la società turca in vista di una trattativa per la sessione estiva. Il club azzurro è alla ricerca di rinforzi per le fasce, e il profilo del turco si adatterebbe perfettamente alle esigenze della squadra.

Anche la Lazio in corsa: scouting e primi contatti

La Lazio non resta a guardare e ha messo nel mirino Yilmaz da tempo. Anche il club biancoceleste ha programmato un’osservazione diretta del giocatore nella stessa partita di Europa League, confermando così l’interesse concreto per l’ala turca. La società capitolina valuta un colpo per la prossima stagione e potrebbe provare a bruciare la concorrenza del Napoli con un’offerta anticipata.

Il futuro di Yilmaz: sfida tra Serie A e altre pretendenti

L’asta per Baris Alper Yilmaz potrebbe accendersi nei prossimi mesi, con Napoli e Lazio in prima fila. Il Galatasaray potrebbe valutare di cedere il giocatore solo davanti a un’offerta convincente. La Serie A sembra essere nel futuro del turco, ma non è escluso l’inserimento di altri club europei.

