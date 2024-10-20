Napoli e Kvara, c’è ancora distanza per il rinnovo: i dettagli
NAPOLI KVARA RINNOVO – Continua a tenere banco in casa Napoli la trattativa tra la dirigenza partenopea e l’entourage di Kvicha Kvaratskhelia per il rinnovo del fantasista georgiano.
Il giocatore è alla terza stagione con la casacca partenopea. Ci sarebbe infatti ancora distanza tra le parti.
NAPOLI KVARA RINNOVO – A fare il punto è La Gazzetta dello Sport: “A inizio novembre è in agenda un nuovo incontro tra il suo entourage e il Napoli e si ripartirà da due posizioni ancora molto distanti. E, al di là delle parole e degli atteggiamenti, non è scontata la firma sul nuovo contratto. Nell’ultimo faccia a faccia lo stallo non si era sbloccato: dopo il no estivo del Napoli al Psg, che gli offriva undici milioni netti a stagione, l’agente di Kvara ha chiesto a De Laurentiis 8 milioni netti fino al 2029 per rinnovare. Cifra fuori mercato per il Napoli, che ha in Lukaku il giocatore più pagato, con 6 milioni più bonus. Ed è questo il tetto massimo che il club azzurro si è imposto anche per portare a termine questa nuova trattativa col georgiano“.
