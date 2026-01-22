Napoli, è fatta per Giovane: arriva dal Verona per 20 milioni

Il Napoli ha messo a segno il primo colpo di mercato in entrata di questa sessione invernale, chiudendo l’acquisizione di Giovane Santana do Nascimento. Come confermato dalle ultimissime, la società partenopea ha raggiunto e formalizzato l’accordo con l’Hellas Verona per il trasferimento dell’attaccante brasiliano, che sarà ufficialmente un nuovo calciatore azzurro nelle prossime ore.

I dettagli dell’operazione: prestito e riscatto obbligatorio

La formula concordata è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto, fissato a 20 milioni di euro. L’affare rappresenta un’ottima operazione di mercato per il Verona, che realizza una plusvalenza significativa sul giocatore acquisito dal Corinthians a costo zero. Per il Napoli, guidato dal ds Giovanni Manna, è l’investimento concreto per rinforzare l’attacco di Antonio Conte a seguito delle partenze di Noa Lang e Lorenzo Lucca.

Il profilo del giocatore: un jolly per l’attacco di Conte

Giovane, classe 2003, è un profilo offensivo duttile che ben si adatta alle richieste di Conte. Può essere schierato sia come esterno sinistro che come seconda punta, portando freschezza, tecnica e dinamismo nel reparto avanzato. Il suo arrivo offre soluzioni tattiche preziose in vista della seconda parte di stagione.

Con le visite mediche e la firma del contratto attese a breve, Giovane è pronto per iniziare la sua nuova avventura in maglia azzurra, con l’obiettivo di contribuire agli obiettivi stagionali del Napoli.