Napoli, duello Juve per Maldini e En-Nesyri. Spunta anche Tel

Il Napoli di Giovanni Manna è pronto ad accelerare nel mercato di gennaio dopo le prossime uscite. Con l’obbligo di operare a saldo zero, le partenze di Noa Lang e Lorenzo Lucca sono il necessario preludio agli acquisti che Antonio Conte richiede per la fase decisiva della stagione.

Duello Juve per due obiettivi

Le prime due piste in entrata vedono il Napoli in diretta competizione con la Juventus. Il club azzurro è interessato a Daniel Maldini, talento dell’Atalanta che potrebbe sostituire Lang, ma anche la Juve lo segue come vice Kenan Yıldız. Sul fronte centravanti, entrambe le società si contendono Youssef En-Nesyri del Fenerbahçe, attaccante che dopo la Coppa d’Africa è pronto a lasciare la Turchia in prestito. Per il Napoli, l’operazione costerebbe circa 5 milioni di euro.

Un nuovo nome e la strategia delle cessioni

Tra le alternative monitorate dal ds Manna, spunta con insistenza anche il nome di Mathys Tel, giovane attaccante francese del Tottenham. L’interesse sembra concreto, seppur in fase di sondaggio. Ogni mossa in entrata dipende però dalla chiusura delle cessioni: Lang è vicinissimo al Galatasaray, mentre per Lucca è avviato l’accordo con il Nottingham Forest, con il Pisa che non molla la corsa per il ritorno del giocatore in Toscana.