Napoli, Dovbyk idea concreta se parte Lucca: i possibili scenari

Il Napoli entra nel vivo delle manovre di mercato. Il vincolo del saldo zero impone equilibrio, ma non immobilismo. Ecco il punto: ogni uscita può aprire una porta, soprattutto in attacco.

Lucca verso il Benfica: scenario aperto

Il futuro di Lorenzo Lucca è al centro delle valutazioni. L’interesse del Benfica è concreto e i contatti si stanno intensificando. Il club portoghese lavora su un prestito fino a giugno, formula che il Napoli sta analizzando con attenzione. Non c’è ancora un accordo, ma la sensazione è che la trattativa possa accelerare nei prossimi giorni se verranno chiariti i termini economici.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Dovbyk nome caldo per l’attacco

In parallelo, la dirigenza azzurra si muove sul possibile sostituto. Secondo Gianluca Di Marzio, il profilo seguito con maggiore convinzione è quello di Artem Dovbyk. L’attaccante della Roma non ha trovato continuità in questo avvio di Serie A: numeri modesti, spazio limitato e un rapporto mai davvero sbocciato con l’ambiente giallorosso.

Roma, riflessioni in corso

Con Gian Piero Gasperini orientato su soluzioni alternative, tra Evan Ferguson e l’uso del falso nueve, la posizione di Dovbyk resta in bilico. La Roma valuta, consapevole che una cessione potrebbe alleggerire il reparto e liberare risorse.

Napoli, incastro possibile

Se Lucca dovesse partire, Dovbyk diventerebbe una pista concreta. Un’operazione funzionale, coerente con i paletti economici e con le esigenze tecniche del Napoli. Le prossime ore chiariranno se l’incastro prenderà forma.