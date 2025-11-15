Napoli, doppio colpo a centrocampo: Mainoo e Pellegrini nel mirino
Foto © Stefano D’Offizi
Napoli al lavoro per due innesti a gennaio
Il Napoli sta accelerando le valutazioni sul mercato, complice l’infortunio di Zambo Anguissa e la lunga assenza di Kevin De Bruyne. Come riportato da Fabrizio Romano, la dirigenza sta impostando una strategia decisa per gennaio. L’obiettivo è inserire due centrocampisti in grado di alzare il livello tecnico e garantire soluzioni immediate a Conte, impegnato a restituire continuità e struttura alla squadra.
Mainoo, la pista inglese che intriga
Tra i profili monitorati spicca Kobbie Mainoo, talento del Manchester United. Il classe 2005 ha impressionato per maturità e visione, elementi che lo rendono un nome di primo piano nella lista azzurra. Un eventuale trasferimento in Serie A lo vedrebbe ripercorrere il percorso di Scott McTominay. La trattativa resta complessa, ma il Napoli valuta la possibilità di avanzare nelle prossime settimane.
Pellegrini, il sogno italiano per Conte
La seconda pista conduce a Lorenzo Pellegrini, bandiera della Roma ma in una fase contrattuale delicata. Il centrocampista piace a Conte per completezza, leadership e capacità di incidere tra le linee. La scadenza del suo accordo apre uno spiraglio, anche se il club giallorosso difficilmente si priverà del suo capitano a stagione in corso.
Il Napoli resta vigile. Gennaio si avvicina e le strategie si stanno definendo: due colpi a centrocampo non sono più una suggestione, ma un obiettivo concreto.
