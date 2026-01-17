Napoli di misura sul Sassuolo: Lobotka firma tre punti pesanti

Il Napoli parte forte e indirizza subito la gara

Il Napoli risponde presente e supera il Sassuolo per 1-0 al termine di una partita tutt’altro che semplice. La squadra di Antonio Conte, reduce da avvii poco brillanti nelle ultime uscite, approccia il match con intensità e lucidità, imponendo subito ritmo e aggressività. Dopo appena sette minuti arriva il gol decisivo: strappo di Spinazzola, inserimento puntuale di Elmas e conclusione precisa di Lobotka, che batte Muric con un destro pulito.

La reazione del Sassuolo e la sofferenza azzurra

Dopo il vantaggio, il Napoli abbassa il baricentro e concede campo al Sassuolo, che cresce soprattutto grazie alle iniziative di Laurientè, il più brillante tra i neroverdi. I pericoli non mancano, in particolare con Pinamonti, fermato da un intervento decisivo di Juan Jesus. I padroni di casa, però, resistono e chiudono il primo tempo in controllo relativo.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ripresa di gestione e finale in trincea

Nel secondo tempo il copione resta invariato. Il Sassuolo spinge sulle corsie laterali e va vicino al pareggio con Lipani, trovando la risposta attenta di Milinkovic-Savic. Il Napoli prova a colpire in ripartenza, ma non riesce a chiudere la gara. Gli infortuni di Rrahmani, Elmas e Politano complicano ulteriormente il finale.

Tre punti chiave nella corsa scudetto

Con ordine, sacrificio e compattezza, il Napoli difende il vantaggio fino al triplice fischio. È una vittoria sofferta ma pesantissima nella corsa al vertice della Serie A. Il Sassuolo cade, ma esce dal campo con dignità e segnali incoraggianti.