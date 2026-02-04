Napoli, Di Lorenzo si opera: il comunicato e i tempi di recupero

Il Napoli deve fare i conti con uno stop importante. Giovanni Di Lorenzo, capitano e punto di riferimento della squadra, si sottoporrà a un intervento chirurgico al piede sinistro. La decisione è maturata dopo una lunga valutazione condivisa con il club, sfruttando il periodo di inattività legato all’infortunio al ginocchio rimediato contro la Fiorentina.

Il comunicato ufficiale del Napoli

Con una nota ufficiale, il Napoli ha chiarito i motivi dell’operazione: “In considerazione dei tempi necessari per il completo recupero dall’infortunio al ginocchio sinistro, Giovanni Di Lorenzo, di comune accordo con il club, si sottoporrà nelle prossime ore a intervento chirurgico al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa”.

Una scelta ponderata, che punta a consentire al calciatore un recupero completo, evitando ricadute in una fase decisiva della stagione.

Le parole di Di Lorenzo

È stato lo stesso Di Lorenzo a spiegare la situazione attraverso i social, con un messaggio diretto e sentito: “Dopo il brutto movimento del ginocchio ho pensato al peggio, ma fortunatamente il crociato ha tenuto. Negli ultimi sei mesi ho giocato con un problema al piede che necessita di intervento. Ho deciso di stringere i denti per non lasciare la squadra, ma il dolore è diventato insostenibile”.

Il capitano azzurro ha confermato come lo stop forzato per il ginocchio abbia rappresentato l’occasione giusta per risolvere definitivamente anche il problema al piede.

Tempi di recupero e scenari

I tempi di rientro dipenderanno dall’esito dell’intervento e dal decorso post-operatorio, ma l’obiettivo è chiaro: tornare in campo nelle migliori condizioni possibili. In casa Napoli, lo staff medico e tecnico lavora con prudenza, consapevole dell’importanza di Di Lorenzo nello scacchiere azzurro.

La priorità è una sola: recuperare il capitano senza forzature, per riaverlo leader dentro e fuori dal campo nel momento chiave della stagione.