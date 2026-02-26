Napoli, deciso il riscatto di Alisson Santos

Il Napoli ha sciolto le riserve: Alisson Santos sarà riscattato a fine stagione. Arrivato a gennaio in prestito dallo Sporting Lisbona, il centrocampista brasiliano ha convinto pienamente staff tecnico e dirigenza.

La decisione è maturata nelle ultime settimane, anche alla luce delle prestazioni offerte contro avversari di alto livello come Atalanta e Roma. In un momento complesso tra infortuni e risultati altalenanti, il classe 2002 ha garantito energia, corsa e personalità.

Conte lo promuove

Il via libera porta la firma di Antonio Conte, che ha apprezzato l’impatto immediato del giocatore nel sistema azzurro. Inserito con rapidità nei meccanismi tattici, Alisson Santos ha mostrato duttilità e capacità di incidere sia in fase offensiva sia in copertura.

Il tecnico lo considera funzionale al progetto. Non una soluzione temporanea, ma un tassello su cui costruire.

Le cifre dell’operazione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Napoli verserà 16,5 milioni di euro allo Sporting Lisbona per esercitare il diritto di riscatto. Un investimento importante, sostenuto dal direttore sportivo Manna, che aveva individuato nel brasiliano il profilo ideale per ringiovanire e rinfrescare la rosa.

La società non lo vive come una scommessa, ma come una scelta strategica. Margini di crescita evidenti, mentalità giusta e adattamento rapido al calcio italiano.

Il futuro di Alisson Santos sarà ancora azzurro. E il Napoli punta su di lui per dare continuità a un progetto tecnico che guarda avanti con ambizione.