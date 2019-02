Napoli, De Laurentiis: “Hamsik? Ne parleremo a tempo debito. Al San Paolo poca gente”

De Laurentiis: "Mi spiace per i tifosi: per loro conta solo lo scudetto"

In occasione della conferenza stampa del nuovo accordo con la Val di Sole, in Trentino, per i prossimi tre ritiri estivi, Aurelio De Laurentiis ha parlato del Napoli, ma evitando la questione legata a Marek Hamsik, dato vicinissimo ai cinesi del Dalian Yifang.

Queste le parole del patron azzurro, riportate dalla versione online de “La Gazzetta dello Sport“: “Voi oggi siete venuti qui per sapere di Hamsik, ma ve la prendete in quel posto. Su Hamsik parleremo a tempo debito e sarete riconvocati. Sono state dette e scritte tante inesattezze. A tempo debito faremo chiarezza“.

Prosegue: “Il prossimo campionato con una Juve che magari si acquieterà (e poi non è detta l’ultima parola) e con Milan e Inter in crescita sarà un campionato più equilibrato. Mi spiace per i tifosi: per loro conta solo lo scudetto. Invece di essere felici di avere una squadra che ben rappresenta la città in Europa. Invece al San Paolo viene poca gente. Poi, signori, si vogliono fare le nozze coi fichi secchi. Io da tre anni chiudo i bilanci in rosso. E poi bisogna mettersi in testa che il calcio è un’industria. Ecco, noi vogliamo prepararci bene per il prossimo campionato. E andiamo in Trentino senza girare il mondo per queste inutili tournée“.