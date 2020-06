Napoli De Laurentiis: “E’ vero, prima di Gattuso chiamai Allegri. Su Meret…”

NAPOLI DE LAURENTIIS – Intervistato da “Il Corriere dello Sport“, Aurelio De Laurentiis svela alcuni retroscena sulla lunga e difficile stagione del Napoli, che mercoledì sera ha alzato al cielo la Coppa Italia.

Così il patron azzurro: “Promessa ai giocatori? Nulla di eclatante, ho solo ribadito che pagherò gli stipendi di marzo che, come si sa, sono ancora bloccati da norme vincolanti e accordi generali da trovare. E poi penserò a qualcosa di simbolico, che resti come ricordo. Con Gattuso ci eravamo già visti prima dela gara, si era chiacchierato come al solito, non avremo problemi a far convergere le nostre idee. Ci siamo presi subito, ha avuto un effetto immediato sulla squadra che per me è fortissima e non lo dico da oggi. Siamo stati l’anti-Juve per anni.



Allegri? Chiamai prima lui, con cui da anni ho un rapporto diretto e stima. Mi disse che stava fermo perché ne aveva bisogno ma che non c’era preclusione assoluta. Ci vogliamo bene. Poi chiamai Rino e oggi eccoci qui. Barcellona? Possiamo giocarcela, mi auguro che possa essere riaperto il Camp Nou perché sarebbe uno spettacolo. Siamo sereni e convinti delle nostre possibilità. Champions League? Non è semplice ma nemmeno impossibile, la distanza è notevole ma in Coppa Italia abbiamo battuto Lazio, Inter e Juventus. Ci proveremo, il quarto posto potrebbe cambiare gli scenari futuri a livello economico“.

NAPOLI DE LAURENTIIS – Prosegue: “I rinnovi di Maksimovic e Zielinski? Voi giornalisti avete sempre tanta fretta. Neanche il tempo di ufficializzare quello di Mertens e già siete lì a pressare. Fatemi godere questo successo e la bella partita di Meret, che è grandissimo. Glielo ho detto prima della finale, tra i pali sei un gigante ma devi solo acquisire la capacità di rilancio di Reina od Ospina“.