Napoli, De Laurentiis accelera: pronto rinnovo di Conte fino al 2029

Il Napoli vuole blindare Conte e aprire un ciclo

RINNOVO CONTE NAPOLI – In casa Napoli l’euforia per i risultati sta diventando progettualità. Dopo i trionfi in Serie A e in Supercoppa, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di accelerare per il rinnovo di Antonio Conte, considerato il perno su cui costruire un ciclo duraturo. L’obiettivo è chiaro: dare continuità tecnica e stabilità a un progetto tornato competitivo ai massimi livelli.

Proposta fino al 2029: la strategia di De Laurentiis

RINNOVO CONTE NAPOLI – Secondo quanto riportato da Tuttosport, il numero uno partenopeo avrebbe avviato un pressing deciso per arrivare a un accordo fino al 2029 già a inizio del nuovo anno. Conte è attualmente legato al club azzurro da un contratto valido fino al 2027, con un ingaggio da 8 milioni di euro netti più bonus. L’idea di De Laurentiis è anticipare i tempi, evitando scenari di incertezza già vissuti nella scorsa estate.

Mercato e garanzie: il nodo gennaio

Per convincere Conte a sposare un progetto di medio-lungo periodo serviranno però garanzie concrete. Il primo banco di prova sarà il mercato di gennaio, che il Napoli dovrà affrontare nel rispetto del vincolo del saldo zero. Il direttore sportivo Giovanni Manna è già al lavoro per individuare opportunità mirate e sostenibili, capaci di rinforzare l’organico senza squilibri finanziari.

Il passato insegna: evitare nuovi assalti

Il ricordo dell’interesse della Juventus per Conte è ancora vivo. Proprio per questo De Laurentiis vuole chiudere subito, sfruttando il momento favorevole e blindando l’allenatore simbolo della rinascita azzurra.