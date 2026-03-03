Napoli, De Bruyne spinge per il rientro contro il Torino

Il conto alla rovescia è iniziato

In casa Napoli, il tema dominante è uno solo: il rientro di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, fermo da diversi mesi, sta intensificando il lavoro a Castel Volturno con un obiettivo chiaro: tornare tra i convocati già per la sfida contro il Torino.

Secondo il Corriere dello Sport, l’ex Manchester City sta scalpitando per convincere Antonio Conte a concedergli almeno una presenza in panchina venerdì sera. La decisione finale, però, spetterà all’allenatore e allo staff medico, determinati a non correre rischi in una fase cruciale della stagione di Serie A.

La prudenza di Conte

La linea è chiara: nessuna forzatura. Conte sa quanto possa essere determinante l’apporto tecnico e carismatico di De Bruyne, ma è altrettanto consapevole che un rientro affrettato potrebbe compromettere il finale di stagione.

Il belga, dal canto suo, vuole dare un segnale forte al gruppo e ai tifosi. L’estate aveva acceso entusiasmo attorno al suo arrivo, poi l’infortunio ha frenato un percorso che ora punta a riprendere slancio.

Le possibili tempistiche

La convocazione contro il Torino resta un’ipotesi concreta, legata alle sensazioni degli ultimi allenamenti. In alternativa, il rientro potrebbe slittare alla gara successiva contro il Lecce.

In ogni caso, il countdown è partito: il Napoli attende il suo fuoriclasse, e De Bruyne è pronto a riprendersi il centro del progetto azzurro.