Napoli, De Bruyne segna l’1-0 all’Inter e si fa male: il belga esce al 37esimo

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 25 Ottobre 2025 · Aggiornato il 25 Ottobre 2025

Croce e delizia per il Napoli nel primo tempo contro l’Inter. In seguito al contatto in area di rigore nerazzurra tra Mkhitaryan e Di Lorenzo, l’arbitro Mariani ha concesso il tiro dagli undici metri per gli azzurri, trasformato da Kevin De Bruyne. Il belga, però, non appena il pallone si è insaccato alle spalle di Sommer, si è fermato: nel calciare ha accusato un infortunio al flessore, costringendolo al cambio dopo neanche 40 minuti di gioco.

NAPOLI, INFORTUNIO DE BRUYNE: L’EX CITY ESCE QUASI IN LACRIME

Rimane strozzato in gola dunque, l’urlo di gioia dei tifosi. La smorfia di dolore apparsa sul volto del campione belga non lascia presagire nulla di buono e getta un’ombra di preoccupazione sull’ambiente partenopeo: l’infortunio sembra infatti essere piuttosto serio. La sfida in scena al Maradona però, non si ferma e al posto di De Bruyne è entrato Olivera.

