Napoli, De Bruyne carico: “Il mio ritorno…”
Napoli De Bruyne – Uno dei migliori colpi dell’estate è stato l’arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli. Il centrocampista belga ha lasciato il Manchester City dopo aver vinto tutto per approdare in Serie A, tuttavia nella partita contro l’Inter è arrivato un infortunio dopo aver calciato il rigore che è valso il vantaggio. Kevin sui propri canali social ha aggiornato i tifosi partenopei dopo l’operazione.
Le parole
Ciao a tutti, come sapete sarò da parte per un po’. La buona notizia è che l’intervento è andato perfettamente. Il mio ritorno è già iniziato! Grazie per tutti i messaggi!
I tempi di recupero
De Bruyne è stato quindi operato con successo, resterà però fuori fino al 2026: i tempi di recupero sono stimati attorno ai 3/4 mesi. Il Napoli tornerà sul mercato a gennaio? Difficile dirlo, sicuramente però la mancanza della qualità di Kevin si farà sentire.
