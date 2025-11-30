Napoli corsaro a Roma: decide Neres e vetta riconquistata
Il Napoli prende il controllo del big match
ROMA-NAPOLI – Il successo del Napoli all’Olimpico nasce da un primo tempo lucido, gestito con personalità e idee chiare. La squadra di Antonio Conte si presenta con un 3-4-3 solido, guidato da Beukema, Rrahmani e Buongiorno, mentre davanti il trio Hojlund, Lang e Neres cerca subito profondità.
La prima svolta arriva al 18′, quando Giovanni Di Lorenzo sfiora il vantaggio. La risposta della Roma è firmata Lorenzo Pellegrini, ma il centrocampo azzurro tiene il ritmo alto. Il gol nasce al 36′: contropiede perfetto, rifinito da Hojlund e concluso da David Neres, che supera Svilar con freddezza.
La Roma cambia ritmo ma non basta
ROMA-NAPOLI – Nel secondo tempo Gian Piero Gasperini tenta di aumentare la creatività inserendo Baldanzi e, più tardi, Paulo Dybala. La Roma alza il baricentro, prova a stanare gli azzurri e costruisce un paio di situazioni interessanti. Il Napoli però gestisce, rompe il gioco giallorosso e riparte con i suoi uomini più rapidi.
Il finale premia la concentrazione dei campioni d’Italia: al 90′ Baldanzi sfiora il pari, ma Milinkovic-Savic compie un intervento decisivo. Dopo sei minuti di recupero, la squadra di Conte festeggia un successo pesante che vale la vetta insieme al Milan.
