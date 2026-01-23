Napoli, corsa per Giovane: pronto per la Juve? Il nodo registrazione

Corsa contro il tempo in casa Napoli per ufficializzare il primo colpo di mercato invernale: il club azzurro ha trovato l’accordo con l’Hellas Verona per l’attaccante brasiliano Giovane, con l’obiettivo di metterlo a disposizione di Antonio Conte già per il big match di domenica contro la Juventus.

L’accordo da 20 milioni: la formula

L’operazione, che ha un valore complessivo di 20 milioni di euro, è stata definita nelle ultime ore. Il giocatore, che ha già dato il suo assenso personale, si trova a Roma per svolgere le visite mediche di rito e formalizzare il passaggio. La formula concordata è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato, che scatterà automaticamente al termine della stagione.

La situazione: visite in corso e il nodo registrazione

Manca ormai solo l’annuncio ufficiale, ma la dirigenza partenopea è al lavoro per accelerare ogni pratica. L’obiettivo è chiaro: depositare in Lega Serie A la documentazione completa per tesserare Giovane in tempo per la sfida dello Stadium tra Juventus e Napoli. Il tecnico Conte, dopo le cessioni di Lorenzo Lucca e Noa Lang, conta sull’innesto del brasiliano per dare nuova qualità al reparto offensivo.