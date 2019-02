Cori razzisti, Napoli e i Napoletani dicono STOP!!!

Napoli e i Napoletani dicono #stopaicorirazzisti

L’emozione non ha voce, i cori razzisti si! Così possiamo definire questa nostra esperienza all’esterno dello Stadio S.Paolo. Come si inizia in un qualsiasi racconto storico, correva l’anno 2019, precisamente il 20 gennaio. Ore 17:00, EuropaCalcio nella veste di Diego Marino e del direttore Cristiano Abbruzzese e Gennaro Canfora hanno messo in atto un’iniziativa, partita nel mese di Novembre e riportata dalle maggiori televisioni locali e nazionali.

Come mai pubblichiamo solo ora queste notizie? Perchè l’emozione è stata talmente tanta che probabilmente non abbiamo ancora smaltito l’adrenalina di quel pomeriggio. Brevemente vi raccontiamo cosa è successo.

La Giornata:

Come dicevamo prima erano le ore 17:00, Diego, Cristiano, Roberto e Peppe, quest’ultimo a nome dell’ ASD Club Napoli Quarto si incontrano nel ventre di Fuorigrotta, nei pressi del tempio e decidono di portare questa iniziativa ai tifosi. Cosa trattava questa iniziativa? Trovate qui i dettagli, ma brevemente vi racconterò che tutta Napoli ha detto #stopaicorirazzisti.

Iniziamo come tutti i giovani d’oggi , perchè non siamo anziani eh 🙂 a prendere un aperitivo al Gazebo nei pressi della curva B. Il locale era gremito di tifosi e iniziamo a chiedere a due di loro se volessero scattare una foto con la nostra sciarpa personalizzata contro i cori razzisti. I ragazzi si prestano alla foto e al famoso simbolo azzurro sul volto. L’accento non è di Napoli e gli chiediamo da dove venivano per seguire gli azzurri. Mai ci saremo aspettati una risposta del genere: “Palermo”. I tifosi giovani e appartati provenivano dalla Sicilia, ma tifosissimi del Napoli. Cosa dire la serata sembra prendere subito una piega bellissima quando anche un ragazzo di colore si presta alla nostra iniziativa.

Area Vip

L’apice viene raggiunto quando Giuseppe Zeno, attore de O’Malese del clan dei cammorristi, si fa fotografare con la nostra sciarpa. Vuole ascoltare la nostra iniziativa, trovandola veramente interessante e augurandoci il meglio. Caro Giuseppe ce l’hai fatta, la serata non aveva tregua, foto a destra e a manca con i tifosi, baby tifosi, adulti, famiglie. Tutti volevano partecipare alla nostra iniziativa, fino ad arrivare anche ai colleghi di Radio Marte, Gianluca Gifuni e Dario Sarnataro che ci hanno gentilmente donato un piccolo spazio durante la loro trasmissione.

Usciamo cresciuti,maturati e soprattutto emozionati da questa esperienza. Le foto che trovate qui sotto resteranno sempre nel nostro cuore e nella nostra mente. Ma non dobbiamo assolutamente fermare questa iniziativa, anzi tutti ora dobbiamo partecipare ancora più di prima.

Un grande ringraziamento anche al nostro testimonial Ciccio Colonnese, che si è prestato a sponsorizzare questa iniziativa.

EuropaCalcio ripeterà questa iniziativa a breve. Seguiteci sui nostri profili social per restare aggiornati e cosa da ricordare, i cori razzisti non devono più esistere.

