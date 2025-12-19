Napoli contro Allegri: bufera dopo la Supercoppa Italiana

Il comunicato del Napoli scuote la Supercoppa

La semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan non si è chiusa solo con il verdetto del campo. Dopo il 2-0 conquistato dalla squadra di Antonio Conte, il club partenopeo ha diffuso un comunicato durissimo contro Massimiliano Allegri, puntando il dito su quanto accaduto a bordocampo nel corso della gara.

Le accuse su Oriali e la richiesta di chiarezza

Secondo la nota ufficiale, l’allenatore del Milan avrebbe rivolto “pesanti insulti, offensivi e reiterati” a Gabriele Oriali, storico collaboratore di Antonio Conte. Il Napoli parla apertamente di un’aggressione verbale avvenuta sotto gli occhi di decine di addetti ai lavori e in diretta televisiva. Il club azzurro chiede che l’episodio non venga ignorato, sottolineando la presenza di 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento.

La posizione del club azzurro

Il messaggio è chiaro e misurato nei toni istituzionali, ma fermo nella sostanza. Il Napoli invoca attenzione e responsabilità, ritenendo l’episodio incompatibile con il ruolo e la visibilità di un allenatore di primo piano nel calcio italiano. Una presa di posizione che apre ora a possibili valutazioni da parte degli organi competenti.

Il campo dice Napoli, ora la finale

Sul piano sportivo, la squadra di Antonio Conte ha risposto con i fatti. Le reti di David Neres nel primo tempo e di Rasmus Hojlund nella ripresa hanno consegnato al Napoli l’accesso alla finale della Supercoppa Italiana, dove affronterà una tra Bologna e Inter. Il campo ha parlato. Il resto, adesso, passa dalle scrivanie.