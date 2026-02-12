 Salta al contenuto
Napoli, Conte verso la conferma: Manna a rischio

Cristiano Abbruzzese
2 min
Conte De Laurentiis Napoli

Conte e il vertice con De Laurentiis

Archiviata la Coppa Italia, il Napoli guarda avanti. L’obiettivo resta il quarto posto in Serie A e il ritorno in Champions League, ma intanto si ragiona sul futuro.

Secondo quanto riportato da Repubblica, Antonio Conte sarebbe orientato a rispettare il contratto firmato con Aurelio De Laurentiis fino al 30 giugno 2027. Nonostante una stagione segnata da alti e bassi, la posizione del tecnico non appare oggi in discussione. A fine campionato è previsto un confronto diretto con il presidente per analizzare criticità e prospettive. Sarà un summit chiave per definire programmi, ambizioni e strategie.

Manna sotto osservazione

Situazione diversa per il direttore sportivo Giovanni Manna. Il suo operato è finito sotto esame dopo alcune operazioni di mercato che non hanno convinto pienamente. Gli arrivi di Lang e Lucca, investimenti importanti dell’ultima estate, non hanno inciso come previsto.

All’interno del club si riflette anche su alcune scelte che, secondo indiscrezioni, non sarebbero state espressamente richieste da Conte. Un dettaglio che pesa nelle valutazioni.

Programmazione e responsabilità

Il Napoli è chiamato a una pianificazione lucida. La conferma di Conte rappresenterebbe un punto fermo tecnico, mentre sul fronte dirigenziale potrebbero aprirsi scenari diversi.

Molto dipenderà dal piazzamento finale in Serie A. La qualificazione alla Champions League cambierebbe prospettive economiche e scelte strategiche. Il tempo delle decisioni si avvicina.

