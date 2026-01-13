Napoli, Conte squalificato due turni: le gare che salterà

NAPOLI CONTE SQUALIFICATO – Il Napoli dovrà fare a meno di Antonio Conte in campionato per due giornate. Il giudice sportivo della Serie A ha inflitto al tecnico azzurro una squalifica di due turni, oltre a una multa di 15.000 euro, in seguito all’espulsione rimediata nel finale della sfida contro l’Inter.

Le partite senza Conte in panchina

La squalifica costringerà Conte a seguire dalla tribuna le prossime due gare di campionato: l’allenatore non sarà in panchina contro Parma e Sassuolo, due impegni delicati nella corsa del Napoli ai vertici della Serie A. Nessuna conseguenza invece in Champions League: Conte guiderà regolarmente la squadra nella sfida contro il Copenaghen. Il rientro in campionato è previsto per il big match contro la Juventus del 25 gennaio.

Le motivazioni del giudice sportivo

Il provvedimento è stato motivato con un comportamento ritenuto gravemente offensivo. Secondo il referto, Conte avrebbe rivolto espressioni ingiuriose agli ufficiali di gara, calciato via il pallone dopo l’espulsione e assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del quarto uomo, reiterando le proteste anche nel tunnel degli spogliatoi.

L’episodio chiave contro l’Inter

L’espulsione era arrivata dopo l’assegnazione del calcio di rigore all’Inter per un fallo di Amir Rrahmani su Henrikh Mkhitaryan, decisione presa dopo revisione VAR. Conte aveva contestato con veemenza l’operato dell’arbitro Daniele Doveri, arrivando al faccia a faccia con il quarto ufficiale Colombo.

NAPOLI CONTE SQUALIFICATO – Un’assenza pesante, che obbligherà il Napoli a gestire una fase cruciale della stagione senza il suo leader in panchina.