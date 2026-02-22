Napoli, Conte: “McTominay? Non si capisce quando tornerà”

Il Napoli è chiamato ad ottenere i tre punti su un campo difficilissimo come quello dell’Atalanta per non far sfumare definitivamente il sogno Scudetto e per mantenere la distanza dal quinto posto. Antonio Conte dovrà affrontare il match senza uno dei giocatori simbolo della rosa, Scott McTominay, il quale è alle prese con un problema fisico accusato nella sfida di Genova. Ciò che preoccupa maggiormente sulle condizioni dello scozzese sono le parole del tecnico azzurro rilasciate nel pre-partita del match ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.

NAPOLI, CONTE PREOCCUPATO: “MCTOMINAY? NON SI CAPISCE QUANDO TORNERÀ”

IL MATCH – “Sarà una partita dove ci vorrà tanta energia, sia l’Atalanta che noi vogliamo dominare la partita, non siamo due squadre difensive. Sulemana è un giocatore che è devastante, come Zalewski o Samardzic, nell’Atalanta ci sono tanti giocatori bravi”.

CONDIZIONI DI MCTOMINAY E NON SOLO – “Sui recuperi dovete parlare con i dottori, McTominay non si allena con noi dalla partita con il Genoa, non si capisce bene quando potrebbe rientrare. Io vi dico cosa mi riferiscono i dottori, su De Brunye la situazione è come quella di Lukaku, intanto aspettiamo il rientro poi vedremo quanto tempo ci vuole per recuperarli.”

