Napoli, Conte: “Marotta? Ognuno recita la propria parte. L’Inter…”

NAPOLI CONTE MAROTTA – Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di Coppa Italia in casa della Lazio, Antonio Conte ha analizzato la stagione del Napoli, rispondendo poi in prima persona a Beppe Marotta, presidente dell’Inter.

Così il tecnico dei partenopei: “Il nostro obiettivo è di crescere, costruire qualcosa, per crescere c’è bisogno di giocare quanto più possibile. Noi quest’anno per alcuni aspetti è penalizzante per tanti calciatori perché abbiamo solo il campionato e abbiamo la Coppa Italia, abbiamo giocato due partite, la prima in assoluto col Modena, poi col Palermo c’era la possibilità di dare spazio a dei calciatori che ne avevano avuto di meno fino a quel momento e domani avremo un’altra opportunità chiara per testare un po’ la crescita da parte di tutti.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

È importante prepararci bene, andare avanti in Coppa Italia significa avere altre possibilità, altro spazio per dimostrare che si stanno facendo miglioramenti, per capire bene anche per il club, per i calciatori, pure per me… fino ad adesso siamo stati bravi e fortunati a non avere infortuni. Abbiamo avuto quello di Mazzocchi, s’è puntato molto su un numero ristretto di giocatori, è un momento importante per fare delle valutazioni e per i giocatori e la affrontiamo con impegno e voglia“.

NAPOLI CONTE MAROTTA

NAPOLI CONTE MAROTTA – Prosegue: “Marotta ha detto che siamo i favoriti per lo scudetto? Ripeto, il direttore può dire quello che vuole, sicuramente conoscendolo molto bene, avendoci lavorato, ma penso che a fine anno se non dovesse essere l’Inter la vincente dello Scudetto non sarebbe poi molto contento e non considererebbe la stagione una buona stagione.

Ti potrebbe interessare Napoli, assalto a Mainoo: il talento dello United spinge per gennaio Calciomercato News

Posso dirlo perché lo conosco molto bene, poi ognuno deve recitare la propria parte, magari anche dall’interno qualcuno può spingerlo a dire qualcosa come questo ma ripeto, stiamo parlando di una squadra che non ha due squadre, ma due squadre e tre quarti, quindi il nulla cosmico. Si stanno concentrando molto su di noi e non vedono forse chi veramente può essere chi gli crea fastidio. Ma sono stra convinto che sono parole che si porta via il vento, se non dovessero vincere il campionato lui non sarebbe molto contento e tanti dovrebbero farsi delle domande“.

LEGGI ANCHE: