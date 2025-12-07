Napoli, Conte: “Il gruppo è cresciuto molto, sono orgoglioso”
Grazie alla vittoria arrivata per 2-1 contro la juventus, il napoli di Antonio Conte si riporta in cima alla classifica del campionato in solitaria (almeno per una notte) a quota 31 punti. L’allenatore salentino ha commentato ai microfoni di DAZN la gara, sottolineando la personalità e la caparbietà del proprio gruppo di fare punti contro una big del nostro campionato nonostante il periodo difficile a livello numerico.
NAPOLI, CONTE: “NELLE DIFFICOLTÀ STIAMO TROVANDO LE SOLUZIONI”
Queste le parole di Conte a DAZN: “In un momento di difficoltà a livello numerico stiamo facendo cose incredibili. Chi gioca risponde sempre con grande responsabilità e personalità, è un gruppo cresciuto molto e questo mi riempie d’orgoglio. Sentono quello che stiamo facendo e il momento particolare che stiamo attraversando”.
“Elmas ha fatto una grande prestazione per la prima volta da centrocampista centrale, ed è la dimostrazione di quello che dico. Noi abbiamo giocato con atalanta, roma, Juventus in una situazione di grande emergenza, rimango sbalordito dall’entusiasmo e dalla energia che i ragazzi ci stanno mettendo. Ora dobbiamo riposarci, poi giocheremo in Champions col Benfica. Non recupererà nessuno, Lobotka per fortuna non ha avuto nulla al soleo e calcoliamo 10/15 giorni per recuperarlo. Nelle difficoltà stiamo trovando le soluzioni”.
