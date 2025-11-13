Napoli, Conte e tensioni sotto la superficie: spunta Xavi?

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 13 Novembre 2025 · Aggiornato il 13 Novembre 2025

Antonio Conte assente a Castel Volturno: pausa o tensione interna?

Ufficialmente non c’è alcun caso Conte. L’assenza del tecnico dagli allenamenti del Napoli è stata, secondo il club, concordata e programmata da tempo. Come precisato nella nota ufficiale, il rientro di Antonio Conte è previsto per lunedì 17 novembre, dopo alcuni giorni di riposo concessi per “ricaricare le pile”. Tuttavia, la scelta di lasciare il gruppo in un momento così delicato non passa inosservata.

Le parole post Bologna e il confronto con De Laurentiis

Dopo la sconfitta con il Bologna, lo sfogo di Conte (“Le partite perse stanno diventando troppe e io non accompagno un morto”) ha lasciato il segno nello spogliatoio. Come riporta Repubblica, il tecnico e Aurelio De Laurentiis avrebbero avuto un acceso confronto telefonico, al termine del quale è stata decisa una breve pausa. Una scelta definita di comune accordo, ma che molti interpretano come un segnale di frizione.

Il futuro: confronto in vista e voci su Xavi

All’inizio della prossima settimana è previsto un faccia a faccia tra tecnico e squadra per ricompattare il gruppo. Le dimissioni di Conte restano un’ipotesi lontana, ma non del tutto da escludere. Nel frattempo, dalla Spagna rimbalza un nome suggestivo: Xavi Hernandez, libero dopo l’addio al Barcellona, sarebbe stato accostato agli azzurri.

In casa Napoli, la calma apparente nasconde più di un interrogativo.

LEGGI ANCHE: