Napoli conquista Lecce grazie a Anguissa: il leone ruggisce ancora
Anguissa decide, Napoli blinda la vetta
Il Napoli si impone 1-0 sul campo del Lecce, grazie a un gol decisivo di André-Frank Zambo Anguissa al 69′, che sfrutta un calcio piazzato di Neres e insacca di testa nell’angolo più lontano. Un acuto che vale tre punti, la vetta solitaria in Serie A e un segnale netto di forza in chiave campionato.
Difesa ritrovata e Milinković-Savić protagonista
Prima del gol del centrocampista camerunese, il Napoli aveva rischiato di subire un colpo al 55′, con un rigore assegnato al Lecce ma parato da Vanja Milinković-Savić: una chiave determinante per l’andamento della partita.
Conte lancia il suo Napoli: cambi che fanno la differenza
L’allenatore Antonio Conte ha saputo leggere la partita e inserire forze fresche: con McTominay, Højlund e Spinazzola ha aumentato ampiezza, profondità e pericolosità offensiva. Il gol di Anguissa non è solo un lampo individuale, ma frutto di idea e sostanza nel progetto azzurro.
Il Napoli conferma di avere spirito da campione: non solo talento, ma anche resilienza. Anguissa, ancora MVP, dimostra di essere sempre più leader silenzioso ma letale. La vetta è ora nelle loro mani e non intendono lasciarla.
