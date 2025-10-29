 Salta al contenuto

Napoli conquista Lecce grazie a Anguissa: il leone ruggisce ancora

Cristiano Abbruzzese
Anguissa

Anguissa decide, Napoli blinda la vetta

Il Napoli si impone 1-0 sul campo del Lecce, grazie a un gol decisivo di André-Frank Zambo Anguissa al 69′, che sfrutta un calcio piazzato di Neres e insacca di testa nell’angolo più lontano. Un acuto che vale tre punti, la vetta solitaria in Serie A e un segnale netto di forza in chiave campionato.

Difesa ritrovata e Milinković-Savić protagonista

Prima del gol del centrocampista camerunese, il Napoli aveva rischiato di subire un colpo al 55′, con un rigore assegnato al Lecce ma parato da Vanja Milinković-Savić: una chiave determinante per l’andamento della partita.

Conte lancia il suo Napoli: cambi che fanno la differenza

L’allenatore Antonio Conte ha saputo leggere la partita e inserire forze fresche: con McTominay, Højlund e Spinazzola ha aumentato ampiezza, profondità e pericolosità offensiva. Il gol di Anguissa non è solo un lampo individuale, ma frutto di idea e sostanza nel progetto azzurro.

Il Napoli conferma di avere spirito da campione: non solo talento, ma anche resilienza. Anguissa, ancora MVP, dimostra di essere sempre più leader silenzioso ma letale. La vetta è ora nelle loro mani e non intendono lasciarla.

LEGGI ANCHE:

  1. Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
  2. Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
  3. Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
  4. Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
  5. Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
  6. Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
  7. Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
  8. Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
  9. Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
  10. Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
  11. Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
  12. Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
  13. Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
  14. Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
  15. Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo

In tendenza

Notizie correlate