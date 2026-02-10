Napoli-Como, SNAI accende il weekend: quota “boom” per i nuovi utenti e bonus fino a 100€ sulle coppe

Tra big match in Serie A e coppe nazionali, SNAI propone una quota maggiorata e un’iniziativa dedicata anche a chi è già registrato.

Ecco cosa sapere e come funziona.

Il weekend di calcio entra nel vivo e Napoli-Como si prende la scena tra le partite più attese.

In occasione del match, SNAI ha attivato una doppia iniziativa: una quota maggiorata pensata per i nuovi utenti

e un bonus fino a 100€ sulle principali coppe nazionali per chi è già registrato.

Per un quadro completo sulla piattaforma, puoi leggere anche la nostra

recensione di SNAI.

Quota maggiorata: la promo per i nuovi utenti

La prima novità riguarda chi non è ancora iscritto: SNAI propone l’esito “Roma segna” con quota maggiorata fino a 8

(da una quota iniziale indicata a 1.05).

Per accedere alla promozione sono previsti deposito minimo di 20€ e puntata massima di 10€.

L’iniziativa risulta già disponibile tramite il link informativo dedicato:

SNAI: info e promozioni attive.

Bonus fino a 100€ sulle coppe nazionali per utenti già registrati

La seconda iniziativa è rivolta agli utenti già registrati e coinvolge diverse competizioni a eliminazione diretta:

Coppa Italia, FA Cup, Coppa di Spagna e Coppa di Germania.

Scommettendo in multipla su questi tornei, è possibile ricevere un bonus fino a 100€ nel caso in cui

il bilancio finale della scommessa risulti negativo di almeno 10€.

Dettagli e condizioni sono consultabili qui:

Scopri la promo SNAI sulle coppe.

Perché se ne parla

Il mix tra quota potenziata su un evento di richiamo e bonus sulle coppe rende l’offerta particolarmente interessante

per chi segue calcio e pronostici: un modo per aumentare il valore della giocata, soprattutto in un periodo ricco di appuntamenti.