Big Match Serie A Como Calcio News 24/7 Napoli Calcio News 24/7

Napoli-Como, SNAI accende il weekend: quota “boom” per i nuovi utenti e bonus fino a 100€ sulle coppe

Diego
2 min
Napoli-Como allo stadio con grafica promozionale SNAI: quota maggiorata per nuovi utenti e bonus fino a 100 euro sulle coppe nazionali

Tra big match in Serie A e coppe nazionali, SNAI propone una quota maggiorata e un’iniziativa dedicata anche a chi è già registrato.
Ecco cosa sapere e come funziona.

1
Il weekend di calcio entra nel vivo e Napoli-Como si prende la scena tra le partite più attese.
In occasione del match, SNAI ha attivato una doppia iniziativa: una quota maggiorata pensata per i nuovi utenti
e un bonus fino a 100€ sulle principali coppe nazionali per chi è già registrato.

Per un quadro completo sulla piattaforma, puoi leggere anche la nostra
recensione di SNAI.

Quota maggiorata: la promo per i nuovi utenti

La prima novità riguarda chi non è ancora iscritto: SNAI propone l’esito “Roma segna” con quota maggiorata fino a 8
(da una quota iniziale indicata a 1.05).

Per accedere alla promozione sono previsti deposito minimo di 20€ e puntata massima di 10€.
L’iniziativa risulta già disponibile tramite il link informativo dedicato:
SNAI: info e promozioni attive.

Bonus fino a 100€ sulle coppe nazionali per utenti già registrati

La seconda iniziativa è rivolta agli utenti già registrati e coinvolge diverse competizioni a eliminazione diretta:
Coppa Italia, FA Cup, Coppa di Spagna e Coppa di Germania.

Scommettendo in multipla su questi tornei, è possibile ricevere un bonus fino a 100€ nel caso in cui
il bilancio finale della scommessa risulti negativo di almeno 10€.
Dettagli e condizioni sono consultabili qui:
Scopri la promo SNAI sulle coppe.

Perché se ne parla

Il mix tra quota potenziata su un evento di richiamo e bonus sulle coppe rende l’offerta particolarmente interessante
per chi segue calcio e pronostici: un modo per aumentare il valore della giocata, soprattutto in un periodo ricco di appuntamenti.

