Napoli-Como, probabili formazioni e diretta tv

Napoli, rotazioni obbligate in Coppa Italia

La Coppa Italia entra nel vivo e per il Napoli di Antonio Conte non c’è tempo per respirare. Martedì 10 febbraio, alle ore 21, il Maradona ospita la sfida contro il Como, valida per i quarti di finale. Un match che pesa, perché in palio c’è la semifinale contro l’Inter, già protagonista di una marcia costante in campionato. Tra infortuni e calendario fitto, Conte valuta scelte mirate: possibile turno di riposo per Vergara, mentre l’assenza di McTominay indirizza le scelte in mezzo al campo. In avanti spazio al duo brasiliano Giovane-Alisson, simbolo di un progetto giovane e ambizioso. Al centro dell’attacco fiducia ancora a Hojlund, preferito a Lukaku.

Le scelte di Fabregas e il sogno Como

Il Como arriva a Napoli con entusiasmo e senza pressioni. Cesc Fabregas si affida al 4-2-3-1, puntando sulla qualità di Nico Paz e Baturina, con Douvikas riferimento offensivo.

Probabili formazioni

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Giovane, Santos; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas.

Orario e dove vedere Napoli-Como

Napoli-Como sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1. Streaming disponibile su Sport Mediaset e Mediaset Infinity. Una notte da dentro o fuori, con l’Inter già nel mirino.