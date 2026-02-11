 Salta al contenuto
Napoli Calcio News 24/7

Napoli-Como, furia Conte: ora indaga la Procura

Cristiano Abbruzzese
2 min
Napoli Conte
Foto © Stefano D'Offizi

Tensione al Maradona

Il Napoli saluta la Coppa Italia ai quarti, sconfitto ai rigori dal Como allo stadio Maradona. Decisivo l’errore di Stanislav Lobotka, ma a far discutere è soprattutto la direzione di Gianluca Manganiello.

1
BetLabel

Bonus fino a 100€

Payout 98,7% • Ottime quote

Bonus 100€
Payout 98,7%
Visita il sito Leggi la recensione →
2
ivibet

Bonus fino a 150€

Payout 98,5% • Ampia scelta

Bonus 150€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →
3
22bet

Bonus fino a 120€

Payout 99,7% • Il più alto

Bonus 120€
Payout 99,7%
Visita il sito Leggi la recensione →

Nel mirino di Antonio Conte l’episodio del primo tempo: il contatto tra Jacobo Ramon e Hojlund: il tecnico del Napoli protesta per il mancato intervento immediato al monitor. Le immagini di Mediaset, che trasmetteva la gara su Italia 1, mostrano un Conte furioso: “Ma almeno vai a vedere, testa di ca**o”. Poi, rivolgendosi al quarto uomo Ayroldi: “Almeno la va a vedere, poi se non c’è non è rosso”.

“Devi ammonire”

Nella ripresa altro contatto contestato sempre tra Ramon e Hojlund. “Devi ammonire. Lo fa apposta con me, è giallo”, insiste Conte. La tensione resta alta fino ai rigori, dove il Como completa l’impresa eliminando i partenopei, già fuori dalla Champions League poche settimane fa.

Inchiesta FIGC e rischio squalifica

Nel post gara l’allenatore del Napoli allarga il discorso: “Non è una buona stagione per arbitri e VAR. Come noi miglioriamo le squadre, anche Rocchi deve migliorare i suoi”, ha affermato Conte.

Intanto la Procura FIGC, guidata da Giuseppe Chinè, ha aperto un’inchiesta. Il labiale è al vaglio. Conte rischia una giornata di squalifica, eventualmente commutabile in ammenda tramite patteggiamento.

Una serata amara che lascia strascichi ben oltre l’eliminazione.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria