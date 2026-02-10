Napoli-Como, Conte cambia: Beukema titolare, out Buongiorno

Questa sera lo stadio Diego Armando Maradona indossa il vestito delle grandi occasioni. Napoli e Como si affrontano nei quarti di Coppa Italia con un obiettivo chiaro: staccare il pass per la semifinale, dove ad attendere c’è l’Inter di Cristian Chivu. Una sfida che intreccia ambizioni, rotazioni e una posta in palio tutt’altro che secondaria.

Le scelte di Conte

BUONGIORNO NAPOLI – Il tecnico del Napoli Antonio Conte opta per un turnover ragionato, condizionato dagli infortuni ma anche dal calendario: all’orizzonte c’è lo scontro diretto di Serie A contro la Roma, decisivo nella corsa alla Champions League; in questo contesto matura la scelta di concedere un turno di riposo a Alessandro Buongiorno, reduce dal doppio errore commesso contro il Genoa. Nessuna bocciatura, piuttosto la volontà di permettere all’ex Torino di ritrovare lucidità.

Dal primo minuto toccherà a Sam Beukema, chiamato a sfruttare un’occasione importante. L’olandese completerà la linea difensiva a tre insieme a Amir Rrahmani e Juan Jesus, in un assetto che punta su equilibrio e attenzione.

Attenzione al Como di Fabregas

Il Como arriva a Napoli senza timori reverenziali. La squadra di Cesc Fabregas è tra le più brillanti del momento: gioco rapido, qualità tecnica e idee chiare. Non è un caso se i lombardi stanno sorprendendo per personalità e continuità.

Per il Como è una serata storica, la seconda volta nei quarti di Coppa Italia dopo l’impresa di quarant’anni fa. Per il Napoli, invece, il torneo rappresenta un obiettivo concreto. Dopo l’uscita prematura dall’Europa, puntare a un trofeo, dopo la Supercoppa Italiana, significherebbe dare un senso diverso a una stagione fin qui complessa. Ecco il punto: sottovalutare questa partita sarebbe l’errore più grande.