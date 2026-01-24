Napoli, colpo Giovane: visite mediche a Milano per la Juve

Il Napoli di Antonio Conte è in corsa contro il tempo per ufficializzare il suo primo colpo del mercato invernale. Nella mattinata di oggi, l’attaccante brasiliano Giovane è arrivato alla clinica La Madonnina di Milano per sostenere le visite mediche di rito, prima di firmare il contratto con il club azzurro.

L’accordo da 20 milioni con il Verona

Il club partenopeo ha trovato l’intesa con l’Hellas Verona per un trasferimento a titolo definitivo dal valore complessivo di 20 milioni di euro. L’operazione è stata gestita rapidamente dalla dirigenza di Aurelio De Laurentiis, che ha superato la concorrenza di altre società italiane, tra cui la Lazio. Per il giovane talento classe 2003, reduce da una positiva prima parte di stagione in Serie A, si tratta di un importante salto di qualità.

Una mossa strategica per l’emergenza attacco

L’acquisizione di Giovane è una risposta concreta all’emergenza nel reparto offensivo del Napoli. La squadra, infatti, deve fare i conti con gli infortuni di giocatori come David Neres e Matteo Politano, oltre che con le recenti cessioni di Noa Lang e Lorenzo Lucca.

La scelta logistica di far effettuare le visite mediche a Milano, e non nella sede del club, è funzionale all’obiettivo di Conte: avere il giocatore a disposizione, almeno in panchina, già per il big match di domenica contro la Juventus all’Allianz Stadium.