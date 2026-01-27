Napoli, colpo a sorpresa in difesa: è nel mirino Niccolò Fortini

Il Napoli di Antonio Conte non guarda solo al campo, dove ha appena ceduto 3-0 sul terreno della Juventus, ma anche al mercato per rafforzare la squadra: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, una delle sorprese di questa finestra di calciomercato invernale potrebbe avere il volto di Niccolò Fortini, il diciannovenne esterno della Fiorentina.

Il giovane, nonostante il momento complicato della squadra viola, si è ritagliato uno spazio importante in Conference League, dove ha collezionato quattro presenze da titolare e fornito un assist. In Serie A, invece, ha totalizzato 16 gettoni, spesso partendo dalla panchina.

Perché il Napoli punta sul giovane Fortini

La mossa del club partenopeo si spiega con una logica di anticipo e di investimento sul potenziale. Fortini, dotato di notevole duttilità, è in grado di agire su entrambe le fasce, sebbene nell’ultimo periodo sia stato principalmente schierato come esterno sinistro nel 3-5-2 del tecnico Paolo Vanoli.

Proprio questa caratteristica lo rende un profilo appetibile per il Napoli. Con la possibile partenza di Mathías Olivera, Fortini potrebbe rappresentare un’alternativa giovane e promettente per la corsia sinistra, andando ad affiancarsi a Leonardo Spinazzola. Allo stesso tempo, la sua capacità di adattamento lo rende un’opzione utile anche come vice di Giovanni Di Lorenzo sulla destra, garantendo copertura e ricambio di qualità in un reparto fondamentale per il gioco di Conte.

Un colpo di anticipo sul futuro

L’interesse del Napoli sembra muoversi con l’intenzione di anticipare i tempi e battere sul tempo eventuali concorrenti. Portare a casa Fortini già in questa sessione di gennaio significherebbe non solo aggiungere un elemento immediatamente utile alla rosa, ma soprattutto assicurarsi un talento italiano su cui costruire il futuro.

La trattativa, se concretizzata, rappresenterebbe un segnale di lungimiranza da parte della dirigenza azzurra, in linea con la necessità di costruire una squadra competitiva e con un orizzonte di medio-lungo periodo, anche alla luce della recente sconfitta a Torino. Per Niccolò Fortini, invece, sarebbe l’occasione di un salto di qualità in un progetto ambizioso, lontano dalle tensioni che attualmente avvolgono Firenze.

La situazione attuale e gli sviluppi futuri

Al momento, si tratta di un’interesse concreto e ufficioso, ma non ancora di un’offerta formale. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se il Napoli deciderà di trasformare la valutazione in un’azione di mercato concreta, mettendo sul tavolo una proposta per convincere la Fiorentina.

Il club viola, in un momento di difficoltà sportiva e di transizione, dovrà valutare se privarsi di un giovane talento del proprio vivaio o se considerarlo parte integrante della ricostruzione. La partita per Niccolò Fortini si gioca ora nelle sale dei bottoni, con il giovane calciatore potenzialmente pronto per un cambio di maglia che potrebbe segnare la sua carriera.