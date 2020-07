Napoli City Koulibaly, a 80 milioni i citizens potrebbero chiudere NAPOLI CITY KOULIBALY – Kalidou Koulibaly è sempre uno dei nomi che potrebbe dire addio al Napoli. Il difensore senegalese, in Campania dall’estate 2014, è un obiettivo concreto del PSG e di diverse big inglesi, su tutte il Manchester City. Alcune settimane fa il giocatore ha alzato al cielo la Coppa Italia, il suo secondo trofeo vinto in maglia azzurra. NAPOLI CITY KOULIBALY NAPOLI CITY KOULIBALY – Così scrive “La Gazzetta dello Sport“: “E allora se da una parte il club lavora all’estensione del contratto di Guardiola, dall’altra sta pianificando il mercato. Con un budget si dice di almeno 150 milioni di euro. Non pochi, ma non tantissimi, visti i quasi 780 spesi negli ultimi 4 anni, con una media di quasi 200 a stagione. E allora dove dirigere questo cash? Sui media girano 4 nomi. Due difensori, un esterno e una punta. Si cerca un ottimo centrale ed ecco il nome del napoletano Kalidou Koulibaly, 29 anni, Mister 100 milioni (la richiesta di De Laurentiis), che dopo 6 stagioni potrebbe lasciare la A di fronte a un’offerta allettante. Diciamo che fra i 75 e gli 80 mln si potrebbe trovare un accordo, tanto più che il senegalese potrebbe essere sedotto dal giocare la Champions. Ma occhio al Liverpool che potrebbe inserirsi nell’asta, come il Psg degli emiri che hanno perso Thiago Silva“. Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni

Non ti preoccupare niente SPAM , lo odiamo quanto te.



Lascia questo campo vuoto se sei umano:

About author

Leave a Reply

: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable inon line