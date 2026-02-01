Napoli chiude per Alisson Santos, prestito con diritto di riscatto

Il Napoli ha finalmente chiuso il suo secondo rinforzo offensivo nella sessione di gennaio. Dopo giorni di trattative serrate, il club azzurro ha trovato l’accordo definitivo con lo Sporting CP per l’acquisizione dell’ala brasiliana Alisson Santos. L’operazione, perfezionata nelle ultime ore di mercato, segue la formula di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

I dettagli economici dell’affare, come confermato da fonti italiane e portoghesi, prevedono un corrispettivo per il prestito di 3,5 milioni di euro. Al termine della stagione, il Napoli potrà esercitare un diritto di riscatto fissato a 16,5 milioni di euro, portando il valore complessivo potenziale dell’operazione a 20 milioni di euro. Fonti indicano che la clausola non sarebbe obbligatoria, ma l’alto costo del prestito e l’impatto sul Financial Fair Play rendono altamente probabile il suo esercizio.

Un rinforzo per la fascia voluto da Conte

L’arrivo di Alisson Santos risponde a un’esigenza tattica precisa del tecnico Antonio Conte. Dopo la partenza di Noa Lang e la difficoltà a trovare un accordo per Kamaldeen Sulemana, l’allenatore salentino ha insistito per un rinforzo di qualità sulle fasce. Il ventitreenne brasiliano, dotato di tecnica, velocità e dribbling, è visto come il profilo ideale per dare nuova linfa all’attacco partenopeo.

Secondo quanto riportato, il giocatore avrebbe già parlato direttamente con Conte, ricevendo rassicurazioni sul progetto e sul ruolo che ricoprirà nella squadra. Questo incontro è stato decisivo per convincere Alisson a scegliere il Napoli come prossima destinazione.

I prossimi passi: l’arrivo e la presentazione

Con l’accordo ora siglato tra i club, il giocatore partirà dal Portogallo nelle prossime ore per raggiungere Napoli. La presentazione ufficiale come nuovo calciatore azzurro è attesa per domani. Una volta completate le visite mediche di rito, Alisson Santos firmerà il suo contratto.

Secondo alcune indiscrezioni, se il Napoli decidesse di riscattare il giocatore, gli offrirebbe un contratto di lungo termine, valido fino al 2030 o al 2031, con uno stipendio che potrebbe arrivare a 2,7 milioni di euro netti a stagione. Il club partenopeo ha quindi investito su un giovane talento, puntando a valorizzarlo e a renderlo una pedina chiave per il presente e il futuro.