Napoli-Chelsea, formazioni e diretta tv: notte decisiva al Maradona

Il Napoli si gioca tutto nell’ultima giornata della fase a girone unico di UEFA Champions League. Al Diego Armando Maradona arriva il Chelsea, avversario di prestigio e banco di prova decisivo per le ambizioni europee dei partenopei. Servono tre punti, e poi attendere i risultati degli altri campi, per sperare di rientrare tra le prime 24 della competizione.

Napoli, vincere per sperare

La squadra di Antonio Conte arriva alla sfida con un solo obiettivo: la vittoria. Il Napoli ha mostrato spirito competitivo nel percorso europeo, ma ora è chiamato a un ultimo sforzo. Il pubblico del Maradona rappresenterà un fattore chiave, in una gara che richiederà intensità, lucidità e coraggio nelle scelte.

Napoli-Chelsea, le probabili formazioni

Il Napoli dovrebbe disporsi con il 3-4-2-1: Meret tra i pali; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus in difesa; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez a centrocampo; Vergara ed Elmas alle spalle di Hojlund.

Il Chelsea risponde con il 4-2-3-1 di Rosenior: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Estevao, Palmer, Neto; Joao Pedro.

Dove vederla in tv

La sfida Napoli-Chelsea, in programma questa sera alle ore 21:00, sarà trasmessa in esclusiva streaming su Prime Video. Una notte europea da non perdere, con il Napoli chiamato a scrivere il proprio destino.