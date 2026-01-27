Napoli-Chelsea, Conte: “Situazione difficile ma voglia di lottare e stupire. Il Maradona e i tifosi domani…”.

Antonio Conte è stato intervistato da Sky Sport e poi ha parlato in conferenza alla vigilia della gara casalinga di Champions League del Napoli contro il Chelsea. Così il tecnico salentino:

“Chelsea, Liverpool, Real Madrid hanno la possibilità di prendere giocatori, investimenti importanti con settanta milioni… a volte si fanno dei discorsi un po’ non veritieri, bisogna sapere la realtà, sapere che ci sono realtà diverse e in Inghilterra vivono una realtà diversa rispetto alla nostra, poi diventano dominanti“.

Conte aggiunge: “Nessuno vuole uscire da questa competizione, siamo arrivati all’ultima con la possibilità di andare avanti, noi tutti abbiamo voglia, rappresenta prestigio, vetrina. Avremo lo stadio pieno, sicuramente il nostro pubblico dovrà far sentire cosa significa giocare al Maradona e noi dare il massimo per andare oltre l’ostacolo che è molto alto. Stiamo affrontando tutte queste situazioni con una rosa molto esigua, se dovesse iniziare oggi il campionato, tutti lo metterebbero tra l’ottavo e il decimo posto. E’ una situazione difficile ma abbiamo voglia di lottare, sbalordire“.

NAPOLI-CHELSEA, CONTE IN CONFERENZA

“Al peggio non c’è mai fine ma bisogna essere ottimisti, pensavamo di aver visto tutto a dicembre. Stiamo dando veramente tutto, a Copenaghen non siamo stati bravi. Affrontiamo una squadra campione del Mondo e un club che conosco benissimo, le ambizioni che hanno e dovremo cercare di giocarci tutto sapendo di poter contare su un allenato forte, il Maradona e non dobbiamo assolutamente sottovalutarlo.

Le dichiarazioni di Spalletti? Dispiace ci abbia già scucito lo Scudetto dal petto o se ci ha visto così male… bisogna portare comunque rispetto, abbiamo faticato tanto per ottenerlo.

Due punte? Ci sono tante soluzioni nella mia testa, abbiamo perso reattività con Neres. Speriamo avvenga il recupero di Lukaku al cento per cento.

Siamo lì, fieri, orgogliosi, lottiamo e non siamo stati dominati (con la Juventus), non dobbiamo avere paura di niente e di nessuno, poi vedremo se il tifoso ha apprezzato.

Il Chelsea? Grazie ad Abramović e Marina, mi hanno dato la prima opportunità all’estero in un club fantastico, con una mentalità fantastica, ora continuano con la stessa mentalità e investimenti; ogni giocatore vuole avere giocatori giovani ma se costano trenta milioni, non è per tutti i club, soprattutto in Italia.

Se non sei al passo con i tempi, rimani indietro, basti pensare all’utilizzo del portiere oggi; sono aumentati i gol con pressione alta e palla rubata, in verticale. Il calcio è in continua evoluzione”

Le dichiarazioni di Diego Costa? Non perdo energie leggendo cosa dicono gli altri, so che attorno al calcio ci sono persone intelligenti e altre stupide. Ha giocato con me una stagione e abbiamo vinto il campionato, voleva andare via tre volte in una stagione e dopo il Chelsea non so cosa gli sia successo“.