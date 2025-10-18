Samuele Zarlenga · Pubblicato il 18 Ottobre 2025

Pessime notizie in casa Napoli. Due giocatori centrali della squadra come Rasmus Hojlund e Scott McTominay si fermano per infortunio poco prima della gara valida per la settima giornata di Serie A contro il Torino. Per correre ai ripari, Antonio Conte ha scelto di sostituire il danese e lo scozzese rispettivamente con Lucca e Spinazzola: per l’esterno italiano ci sarà più libertà offensiva vista la posizione avanzata e alle sue spalle ci sarà Olivera.

NAPOLI, INFORTUNI MCTOMINAY E HOJLUND: LE ULTIME

Per quanto riguarda McTominay, ha preso un colpo alla caviglia sinistra rimediando un problema contusivo. Il classe ’96 ha dovuto mettere anche alcuni punti di sutura, come confermato dal ds Giovanni Manna nel pre-partita: “Giochiamo tante partite, è importante non prendersi rischi inutili, soprattutto su Hojlund che ha un affaticamento muscolare. McTominay invece ha preso una botta e ha dei punti, li teniamo a riposo in vista della Champions”.

Come si legge dalle dichiarazioni del dirigente partenopeo, problema totalmente differente invece per Hojlund: si tratta di un problema di natura muscolare che sarà da valutare meglio nei prossimi giorni.

Oltre a “Napoli, che guaio: infortuni per McTominay e Hojlund” leggi anche: