Napoli, c’è l’offerta ufficiale a Kvaratskhelia per il rinnovo

24 Ottobre 2024

NAPOLI OFFERTA KVARATSKHELIA RINNOVO – Il Napoli avrebbe già formulato a Kvicha Kavratskhelia una proposta ufficiale per il rinnovo del contratto, argomento piuttosto spinoso.

A rivelarlo è stato nelle scorse ore Valter De Maggio, autorevole giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli.

NAPOLI OFFERTA KVARATSKHELIA RINNOVO – Queste sono state le sue dichiarazioni: “Il Napoli ha effettuato una proposta ufficiale al calciatore, si è entrati nel vivo della trattativa per il rinnovo. Il Napoli ha commesso l’errore di non rinnovargli l’accordo al termine della stagione dello scudetto. Il Napoli gli ha proposto 5,4 mln di euro l’anno più 600mila euro di bonus facilmente raggiungibili. Poi se c’è un club che offrisse il doppio rispetto all’offerta del Napoli e il calciatore decidesse di non rinnovare allora la società azzurra s’aspetta un’offerta congrua dal club che ti offre così tanto“.

