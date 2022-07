Napoli, casting per il dopo Koulibaly – Nelle prossime ore Kalidou Koulibaly sarà, a tutti gli effetti, un nuovo giocatore del Chelsea e, in casa Napoli, sono state aperte le audizioni per trovare un suo degno sostituto. Come riportato in queste ore da “Alfredo Pedullà“, il nome più caldo resta quello di Kim, centrale coreano in forza al Fenerbahce. Per lui, gli azzurri, hanno fissato una video call nel pomeriggio odierno con la dirigenza turca al fine di avviare questa trattativa nel migliore dei modi. La valutazione dei gialloneri per il classe 96 è di 15 milioni di Euro più eventuali bonus.

Napoli, casting per il dopo Koulibaly – Sempre caldo, poi, è il nome di Francesco Acerbi della Lazio, per il quale i biancocelesti accetterebbero anche 4\5 milioni di Euro ma, al momento, il suo profilo rappresenta solo una valida alternativa all’ asiatico sopracitato del Fenerbahce.

