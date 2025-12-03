Napoli-Cagliari, ottavi di Coppa Italia: formazioni e diretta TV
Scenario del match
Archiviata la Serie A, Napoli e Cagliari entrano nella fase calda della Coppa Italia. Questa sera, al Maradona, la squadra di Antonio Conte affronta quella di Fabio Pisacane negli ottavi di finale, con fischio d’inizio alle 18:00. La posta in palio è alta: un pass per i quarti che si giocheranno a febbraio.
Momento del Napoli
Il Napoli sta vivendo un avvio di stagione brillante. Condivide la vetta della Serie A con il Milan e arriva a questo appuntamento forte del successo all’Olimpico contro la Roma, firmato da David Neres. I 28 punti raccolti finora confermano una crescita solida, nonostante una lista di indisponibili che include Gutiérrez, Meret, Anguissa, Gilmour, De Bruyne e Lukaku.
Situazione del Cagliari
Il quadro è ben diverso per il Cagliari, reduce dal ko contro la Juventus e ancora senza Yerry Mina. I rossoblù stazionano al quattordicesimo posto con 11 punti e cercano stabilità in un periodo complesso. Per Pisacane, la trasferta di Napoli rappresenta una sfida severa ma anche un’opportunità per misurare carattere e tenuta del gruppo.
Dove vedere la partita
L’incontro sarà trasmesso in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity, emittenti che detengono i diritti della Coppa Italia 2025-26.
Napoli Cagliari, le probabili formazioni
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Amborsino, Politano; Lucca
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Adopo, Liteta, Folorunsho, Olbert; Borrelli, Esposito
